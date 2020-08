Modena: viola isolamento per denunciare smarrimento documento, multata (Di domenica 2 agosto 2020) Modena - Una cittadina albanese di 45 anni è stata multata a Pavullo nel Frignano per violazione delle norme di contenimento del coronavirus. Rientrata dall’estero e sottoposta a isolamento domiciliare precauzionale, la donna è uscita di casa per denunciare lo smarrimento di un documento. La donna è andata a fare regolare denuncia presso una caserma dell’Arma, ma come risultato ha rimediato un’ammenda per non aver rispettato l’isolamento. Coronavirus: 295 nuovi casi in Italia, 55 in Lombardia Bollettino coronavirus 1 agosto 2020: 295 nuovi casi in Italia, di cui 55 in Lombardia, 5 i decessi, il totale degli attualmente positivi Secondo gli ultimi dati forniti ... Leggi su blogo

