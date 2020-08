Maltrattava anziani disabili e gli sottraeva rendita pensione: arrestata (Di domenica 2 agosto 2020) . Li adescava e poi li portava a vivere a casa sua Adescava o si faceva presentare persone anziane disabili e le faceva vivere a casa sua, dopodiché sottraeva loro la rendita della pensione facendoli vivere tra privazioni e maltrattamenti. È quanto accaduto a Riccione, dove i … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

