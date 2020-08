Liverani: “E’ stato un anno particolare, alla squadra non posso recriminare nulla” (Di lunedì 3 agosto 2020) Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la sconfitta contro il Parma e la retrocessione in Serie B. Queste le parole del tecnico giallorosso: “Lo scontro diretto col Genoa è stato importante, ma non decisivo perché poi abbiamo avuto un paio di occasioni, a Cagliari principalmente. Così come a Bologna, con la partita ripresa e poi persa. Il nostro è stato un anno particolare, un’esperienza per tutti. Ma alla squadra non posso recriminare nulla, ha fatto qualcosa di straordinario e ha giocato a calcio su tutti i campi d’Italia. La gente deve essere orgogliosa. Poi faremo le valutazioni a mente fredda. Nicola? In bocca al lupo a lui, gli faccio ... Leggi su alfredopedulla

