Lecco, Torre Viscontea al Comune. E ora i lavori (Di domenica 2 agosto 2020) La Torre Viscontea è diventata lecchese a tutti gli effetti. E ora la Giunta di Virginio Brivio, in foto, pensa a come valorizzarla. La bozza dell'accordo della cessione della struttura storica, dal ... Leggi su ilgiorno

LeccoNews : LECCO, DA PALAZZO BOVARA UN ACCORDO PER VALORIZZARE LA TORRE VISCONTEA | 01/08/2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco Torre

Il Giorno

La Torre Viscontea è diventata lecchese a tutti gli effetti. E ora la Giunta di Virginio Brivio (in foto) pensa a come valorizzarla. La bozza dell’accordo della cessione della struttura storica, dal D ...La Torre Viscontea è diventata lecchese a tutti gli effetti. E ora la Giunta di Virginio Brivio (in foto) pensa a come valorizzarla. La bozza dell’accordo della cessione della struttura storica, dal D ...