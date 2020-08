Lecce, ufficiale la retrocessione in Serie B: il Genoa si salva ancora (Di domenica 2 agosto 2020) Il Lecce è ufficialmente la terza retrocessa del campionato di Serie A 2019/2020. I pugliesi dopo la partita persa contro il Parma hanno salutato la massima Serie, in contemporanea è arrivata la netta vittoria Genoa, l’altra squadra coinvolta fino all’ultimo nella lotta salvezza ha sconfitto il Verona al Ferraris. Alla fine i liguri mantengono la massima Serie mentre i giallorossi neopromossi nonostante otto vittorie, tornano in Serie B. Leggi su sportface

