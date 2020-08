Israele, Laminam si rafforza sul mercato locale con una nuova divisione produttiva (Di domenica 2 agosto 2020) Continua la visione globale e internazionale di Laminam. Dopo Laminam RUS nel 2016, Laminam CHINA nel 2018 e a meno di un anno dalla nascita di Laminam Japan, l’azienda italiana ha acquisito una partecipazione di controllo nel suo distributore in Israele con la nascita di Laminam Israel Ltd. Una nuova joint venture all’interno di un paese che si è già dimostrato particolarmente interessato alle sue “Superior Natural Surfaces”, come recita la nuova tagline di Laminam che appena 15 giorni prima si è presentata ai suoi stakeholder con una nuova Brand Identity basata sul concetto di “Evoluzione” per raggiungere ulteriori e ambiziosi traguardi. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro

