Intellettuali francesi a difesa dei monumenti (Di domenica 2 agosto 2020) Roma. A Fort-de-France, in Martinica, attivisti hanno tirato giù un cartello stradale con il nome di Victor Hugo, prima di bruciarlo. “Se Victor Hugo è indegno, nessuno è degno”, ha detto la Lega internazionale contro il razzismo e l’antisemitismo. La statua di Giuseppina, moglie di Napoleone Bonapa Leggi su ilfoglio

Le derive radicali nella sinistra francese

Parigi. Lo scorso ottobre, l’egeria del femminismo francese Sylviane Agacinsky ha dovuto annullare la sua conferenza sull’“Essere umano nell’epoca della sua riproducibilità tecnica” perché alcuni coll ...

Garavini: modelli, autobiografia e indagine psichica

Fausta Garavini ripropone per La nave di Teseo due suoi romanzi del passato, a cominciare dal primo in assoluto, Gli occhi dei pavoni (pp. 118, euro 13,00), uscito per Vallecchi nel 1979 e vincitore d ...

