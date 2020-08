Il treno della Speranza (Di domenica 2 agosto 2020) 00:00 Sulla questione ridicola dei treni e del distanziamento… 04:05 Continua la farsa del Fatto Quotidiano che dice che Conte è bravo e democratico (e non un dittatore) perché non chiede la fiducia alla Camera. Non la vedo come una dittatura piuttosto come una scorrettezza istituzionale… 04:50 Poi c’è un certo Guido Vitiello che ci spiega il garantismo rovinato dei berlusconiani. 06:33 La domanda del Corriere della Sera al ministro Boccia: “Italia, ultima in Europa per numero dei contagi”. E quale sarebbe la domanda? È più un’affermazione... 07:39 Di Maio su Repubblica dice che bisogna avere la linea dura con i migranti. 07:50 The New York Times dice che l’Italia è un modello da seguire per la lotta al Covid, cosa che riprende in prima pagina anche il Quotidiano Nazionale. ... Leggi su nicolaporro

