Iachini: «Felice per la Fiorentina e Commisso. Chiesa? Parlerà col club» (Di domenica 2 agosto 2020) Iachini ha parlato al termine della sfida contro la Spal: le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine della partita contro la Spal. BILANCIO – «C’era da risalire e da farlo in maniera veloce. Devo dire grazie ai ragazzi che mi hanno sempre dato grande disponibilità e hanno costruito un gruppo solido. Abbiamo fatto un bel percorso. Nonostante il Coronavirus siamo ripartiti e abbiamo fatto un finale importante. Non volevamo accontentarci nel finale e ci tenevamo ad insistere ancora. Con la mentalità giusta. Sono Felice per Commisso e i ragazzi. Abbiamo fatto una grandissima risalita e ora dobbiamo continuare insieme». Chiesa – «Sono ... Leggi su calcionews24

zazoomblog : Spal-Fiorentina 1-3 Iachini: “Felice per Commisso e i ragazzi dobbiamo continuare così” - #Spal-Fiorentina… - sportface2016 : #SerieA | #SpalFiorentina 1-3, le parole del tecnico viola Giuseppe #Iachini al termine della gara - sportli26181512 : Fiorentina, Iachini: 'Felice per Commisso e la squadra. Chiesa parlerà con la società, Vlahovic...': Dopo il 3-1 co… - generacomplotti : RT @cmdotcom: #Fiorentina, #Commisso: 'De Rossi? Troppe fake news, felice di #Iachini. #Chiesa porti un'offerta e può andare via' https://t… - Mr9_88 : RT @cmdotcom: #Fiorentina, #Commisso: 'De Rossi? Troppe fake news, felice di #Iachini. #Chiesa porti un'offerta e può andare via' https://t… -