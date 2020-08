Formula 1, Hamilton vince anche su tre ruote (Di domenica 2 agosto 2020) A dramatic final minute at Silverstone, as @LewisHamilton and his Mercedes hold on for a famous victory! 😮 🏆#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/CmD8hrz2Fw— Formula 1 (@F1) August 2, 2020Lewis Hamilton trionfa al Gran Premio di Silverstone, in Gran Bretagna, nonostante una gomma bucata. Infatti, il campione ha forato la gomma anteriore sinistra all’ultimo giro del GP, ma è riuscito lo stesso a portare a termine la gara in prima posizione. Una prova di forza che mostra il dominio della Mercedes sulla Formula 1. Secondo Max Verstappen della Red Bull, terzo il ferrista Charles Leclerc. L’altra rossa, quella di Sebastian Vettel, ha finito la gara in decima posizione.Stesso destino di Hamilton per il compagno di squadra Valeri Bottas, che era secondo a due ... Leggi su huffingtonpost

