Formula 1 – Hamilton prende il largo, Verstappen insidia Bottas: la nuova classifica piloti dopo il GP d’Inghilterra (Di domenica 2 agosto 2020) La vittoria di Lewis Hamilton nel Gran Premio d’Inghilterra e il dodicesimo posto di Valtteri Bottas permettono al britannico di allungare in testa alla classifica, portando il proprio vantaggio a 30 punti dopo solo quattro gare. Un gap già importante, considerando la velocità della Mercedes e la perfezione di Hamilton che, dopo la prima gara in Austria, non ha più sbagliato un colpo. Terzo posto per Verstappen a un tiro di schioppo da Bottas, mentre Leclerc insidia la quarta piazza di Norris. classifica piloti F1 2020 1. L. Hamilton 88 punti 2. V. Bottas 58 3. M. Verstappen 52 4. L. Norris 36 5. C. Leclerc 33 6. A. ... Leggi su sportfair

