F1 GP Gran Bretagna 2020, Hulkenberg parte dalla pit-lane (Di domenica 2 agosto 2020) Nico Hulkenberg scatterà dalla pit-lane nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota della Racing Point, sostituto di Perez fermato dal coronavirus, ha operato alcune modifiche per via di problemi all’accensione e così non partirà regolarmente dalla tredicesima piazza. Leggi su sportface

