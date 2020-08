Di Biagio: “Con la Spal esperienza negativa ma la rifarei. La società non mi ha comunicato nulla” (Di domenica 2 agosto 2020) Gigi Di Biagio, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della stagione appena conclusa che ha visto gli Spallini retrocessi in Serie B. Queste le parole del tecnico della Spal: “Siamo stati bravi comunque anche oggi, non avevamo molte scelte in panchina e quindi ho fatto fatica a cambiare qualcosa. Abbiamo disputato per l’ennesima volta una buona gara e forse meritavamo qualcosa in più, come spesso è accaduto. L’esperienza alla Spal? L’esperienza è stata negativa, ma la rifarei tutta la vita. Avevo la convinzione di potercela fare, di salvare la Spal e lo abbiamo dimostrato nelle prime tre partite. Poi abbiamo avuto diversi problemi e non ... Leggi su alfredopedulla

