Cristiano Ronaldo sui social: «Ancora una coppa. Non è una brutta abitudine» (Di domenica 2 agosto 2020) Cristiano Ronaldo, attaccante della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria del nono Scudetto consecutivo Festeggia Ancora Cristiano Ronaldo che, attraverso il suo profilo Instagram, ha scritto un altro messaggio dopo la premiazione di ieri per la vittoria del nono Scudetto consecutivo della Juventus. Immortalato con il trofeo tra le mani, CR7 ha scritto: «Ancora una coppa. Non è una brutta abitudine». Un messaggio che richiama alla ricca bacheca del fuoriclasse portoghese, a cui si aggiunge un altro titolo. View this post on Instagram One more! 🏆 It’s not a bad habit 😉 A post shared by Cristiano Ronaldo ... Leggi su calcionews24

