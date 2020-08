Coronavirus, dai treni agli aerei, dai bus al bridge, tutte le distanze a singhiozzo della pandemia (Di domenica 2 agosto 2020) In aereo vicini vicini, in treno distanziati, sui bus in Lombardia posti seduti occupati al 100%, mentre in piedi per il 25% o il 50% della capienza totale per la quale il mezzo è omologato. E in chiesa serve un metro laterale e frontale tra i partecipanti Leggi su ilsole24ore

