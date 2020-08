Caltanissetta | coppia litiga e lascia il cane sul balcone a 40Â° senza cibo

Caltanissetta, coppia litiga e lascia il cane sul balcone a 40° senza cibo (Di domenica 2 agosto 2020) commenta Abbandonato a 40 gradi, senza cibo nè acqua, sul balcone. Per due giorni. Un cagnolino, ora in fin di vita, è stato trovato così a Caltanissetta dai vigili del fuoco, chiamati da un vicino. ... Leggi su tgcom24.mediaset

