Calciomercato Atalanta – Affari in entrata ed uscita per la Dea (Di domenica 2 agosto 2020) Affari in uscita in casa nerazzurra L’Atalanta, nonostante la sconfitta di ieri e il consolidamento del terzo posto in classifica, potrebbe risolver alcuni problemi dell’Inter.Mister Conte avrebbe individuato in Robin Gosens e Luis Muriel i due tasselli mancanti al suo scacchiere: L’esterno tedesco risolverebbe i dubbi sulla fascia mancina, mentre il colombiano sarebbe la perfetta alternativa a Sanchez nel caso non dovessero riuscire a riconfermarlo. La Dea valuta 30 milioni Gosens e 30 milioni Muriel e l’Inter metterebbe sul piatto Gagliardini, valutato 18 milioni, ed il giovane attaccante Esposito, valutato 12 milioni dai nerazzurri e che vorrebbero mantenere un diritto di prelazione per i prossimi cinque anni. Inoltre in quest’operazione verrebbe anche inserito il prestito del ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Calciomercato Atalanta, nuova pista per l’attacco: si guarda in Belgio CalcioMercato.it Gasperini: “Alla mia Atalanta dò 110 e lode” – VIDEO

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro l’Inter. Ecco le sue parole Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in c ...

Milan: Pioli vince lo scudetto post lockdown, Ibrahimovic batte il record di Piola

Con 9 vittorie e 3 pareggi, nelle ultime dodici partite, Il Milan di Pioli ha virtualmente vinto il titolo post lockdown. Ibrahimovic può invece festeggiare un altro traguardo personale: a 38 anni, 9 ...

