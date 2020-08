Arthur Barcellona, Bartomeu furioso: “Comportamento inaccettabile” (Di domenica 2 agosto 2020) Arthur Barcellona – Il Barcellona si avvicina alla sfida col Napoli, anche se l’atmosfera non è delle migliori: i blaugrana adesso sono alle prese col caso Arthur. Il giocatore si è rifiutato di giocare col club catalano il resto della stagione, mandando su tutte le furie il patron Bartomeu. In un’intervista rilasciata alla stampa spagnola il presidente del Barça annuncia misure drastiche nei confronti del brasiliano. Arthur Barcellona: Bartomeu furioso Ecco quanto affermato da Bartomeu ai microfoni del quotidiano catalano Sport: “Avevamo un accordo, lui avrebbe dovuto giocare con il Barcellona fino al termine della stagione. È importante e potrebbe ... Leggi su juvedipendenza

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Arthur non vuole più giocare col Barcellona: è tornato in Brasile ? - giornali_it : Bartomeu gela l'Inter: 'Messi resta al Barça. Arthur? Ci ha mancato di rispetto' #2agosto #QuotidianiSportivi… - Eurosport_IT : L'affare Juventus-Arthur rischia di non avere un gran lieto fine... ? - Jacop83 : Gela l’Inter anche no...non credo proprio abbiano mai anche soltanto sognato di prenderlo. Semmai gela molti pseudo… - s_biancofiore : RT @Pall_Gonfiato: #Barcellona: #Bartomeu furioso con #Arthur, nuovo centrocampista della #Juventus -