Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2020 ore 11:30 (Di sabato 1 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2020 ORE 11:20 SIMONE PAZZAGLIA DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DA RACCORDO DOVE IN QUESO MOMENTO IL TRAFFICO è SCORREVOLE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD RISOLTO L’INCIDENTE AL KILOMETRO 10 E 500 IN DIREZIONE A1 Roma NAPOLI LE CODE SONO IN VIA DI SMALTIMENTO SULLA A1 Roma NAPOLI RISOLTO L’INCIDENTE AL KILOMETRO 587 PERMANGONO PERO’ CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOPLI TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA A24 TRA IL GRA E SAN VITTORINO IN DIREZIONE CASTEL MADAMA DISAGI ANCHE PER CHI TRANSITA SULLA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA IN AMBO I SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA SI VIAGGIA INCOLONNATI ... Leggi su romadailynews

StadioIter : RT @tempoweb: L'@OfficialASRoma sempre più vicina a Tor di Valle Ultimo esame per lo #stadiodellaroma - OfficialZecca : RT @tempoweb: L'@OfficialASRoma sempre più vicina a Tor di Valle Ultimo esame per lo #stadiodellaroma - Rickyrickyric89 : RT @tempoweb: L'@OfficialASRoma sempre più vicina a Tor di Valle Ultimo esame per lo #stadiodellaroma - aleaus81 : RT @tempoweb: L'@OfficialASRoma sempre più vicina a Tor di Valle Ultimo esame per lo #stadiodellaroma - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai