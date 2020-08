Treni: torna il distanziamento. Ordinanza del ministro della Salute Speranza: è giusto che restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora (Di sabato 1 agosto 2020) Tweet di Roberto Speranza, ministro della Salute: È giusto che sui Treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Ho firmato Ordinanza che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia distanziamento di un metro che obbligo mascherine. L'articolo Treni: torna il distanziamento. Ordinanza del ministro della Salute <span class="subtitle">Speranza: è giusto che restino in ... Leggi su noinotizie

