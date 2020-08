Temptation Island: Filippo Bisciglia e l’assist ad Alessia Marcuzzi (Di sabato 1 agosto 2020) Filippo Bisciglia lancia l’assist per la prossima edizione di Temptation Island al via a settembre con Alessia Marcuzzi al timone: ecco le sue parole Si è appena conclusa una straordinaria edizione di Temptation Island ed ecco che si sta già preparando la prossima. L’annuncio è stato dato dallo stesso conduttore, Filippo Bisciglia, che quest’anno è stato al timone per il settimo anno consecutivo del viaggio del sentimenti lanciatoArticolo completo: Temptation Island: Filippo Bisciglia e l’assist ad Alessia Marcuzzi dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - agnuska : RT @lasoncini: Ci sedemmo dalla parte di quelle coi padri delinquenti, perché i posti di quelle coi padri partigiani erano tutti occupati.… - serchowski : RT @Iperborea_: Boom pazzesco di Temptation Island. È incredibile come ormai sia diventato un cult tanto da essere forse l'unico programma… - CesarePorcaro : RT @lasoncini: Ci sedemmo dalla parte di quelle coi padri delinquenti, perché i posti di quelle coi padri partigiani erano tutti occupati.… -