Schianto sulla A14: auto impatta contro il guardrail e una 24enne perde la vita sul colpo (Di sabato 1 agosto 2020) Dramma all’alba di questa mattina sulla A14. Intorno alle 6 di stamane una ragazza di 24 anni è morta in un incidente sulla diramazione per Ravenna dell’autostrada A14 (la Adriatica, anche nota come Bologna-Taranto). Le immagini dello Schianto sono tremende, con l’auto devastata contro il guardrail: secondo le prime ricostruzioni, la giovane ha perso il … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

news_forlicesen : Tragedia sulla 'Cervese' a Forlì: schianto frontale, muore un uomo di 59 anni di Cesenatico - news_forlicesen : Tragedia sulla 'Cervese' a Forlì: schianto frontale, muore un uomo di 59 anni di Cesenatico - martablakeshine : .. e mi schianto contro il muro (gli argini del fiume) ... vi dico solo che mi sono ammazzata la faccia e il bracc… - PrimaStampa_eu : Incidente sulla Santa Croce Camerina Scoglitti: schianto violentissimo, due le auto coinvolte nel sinistro e quattr… - CorriereRomagna : Forlì, tragico schianto sulla Cervese: muore 59enne - -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto sulla Muore a 30 anni in moto contro un'auto: schianto fatale, lascia una bimba piccola La Nazione Incidente A14, schianto atroce: muore Maria Chiara Caruso a soli 24 anni

A Ravenna oggi è avvenuto un incidente sulla A14 prima dell’uscita per Bagnacavallo. Una giovane ha perso il controllo della sua auto, finendo contro il guardrail. In data odierna, 1 agosto 2020, è a ...

Jennifer Lopez appena sveglia: meravigliosa senza neanche un filo di trucco

In questa ultima fotografia condivisa su Instagram, Jennifer Lopez si immortala appena sveglia: la cantante è meravigliosa senza neanche un filo di trucco. Se vestita e truccata Jennifer Lopez è uno ...

A Ravenna oggi è avvenuto un incidente sulla A14 prima dell’uscita per Bagnacavallo. Una giovane ha perso il controllo della sua auto, finendo contro il guardrail. In data odierna, 1 agosto 2020, è a ...In questa ultima fotografia condivisa su Instagram, Jennifer Lopez si immortala appena sveglia: la cantante è meravigliosa senza neanche un filo di trucco. Se vestita e truccata Jennifer Lopez è uno ...