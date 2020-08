Saldi, budget in calo del 20% Acquisti per sei italiani su dieci (Di sabato 1 agosto 2020) Saldi estivi finalmente al via. Dopo l'apertura anticipata di Sicilia e Calabria (il primo luglio), Campania (21 luglio) e Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia (la scorsa settimana), oggi le vendite di fine stagione partono in tutte le restanti regioni d'Italia. Le prospettive sono timidamente positive, con un interesse dei consumatori in crescita: 6 italiani su 10 hanno... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

