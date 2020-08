Proroga revisione auto: come funziona (Di sabato 1 agosto 2020) Il Decreto Cura Italia ha previsto nero su bianco, fino al 31 di Ottobre 2020, la circolazione dei veicoli che, entro il 31 Luglio 2020 avrebbero dovuto rinnovare la propria revisione. Tuttavia è comunque consigliato, per evitare possibili file o ingorghi presso le autofficine autorizzate alla revisione, rinnovarla alla scadenza, almeno chi ne ha la possibilità. Cosa ha dichiarato l’UE Sul tema “Proroga della revisione degli autoveicoli” si è espressa anche l’Unione Europea. Il 25 Maggio 2020 l’organizzazione internazionale che va sotto il nome di “Unione Europea” ha varato un nuovo regolamento volto a rendere omogenea la situazione all’interno degli stati membri. Il provvedimento in questione ... Leggi su quotidianpost

Luciano Castellin, a capo dei centri di revisione lombardi di CNA: “Governo e Motorizzazione riferiscano e intervengano sullo stato dell’arte delle revisioni dei veicoli. Possibili richieste di risarc ...

