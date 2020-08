Pagelle Napoli-Lazio e 3-1: voti, tabellino e ammonizioni Serie A 2019/2020 (Di sabato 1 agosto 2020) Al San Paolo il Napoli chiude il campionato di Serie A 2019/2020 battendo 3-1 la Lazio. La banda di Simone Inzaghi con questa sconfitta chiude il campionato al quarto posto dietro Inter ed Atalanta. Al San Paolo partenza a fuoco da entrambi i lati, un’ottima Lazio però va in svantaggio quando con il mancino Fabian Ruiz batte Strakosha da fuori area. Al minuto 22° è poi Ciro Immobile a pareggiare con quello che è il gol numero 36 del suo campionato, agganciato così il record di Higuain. Nella ripresa è invece insigne dal dischetto a segnare il gol che vale i tre punti per i partenopei che mettono la sfida in cassaforte nel recupero con la seconda rete stagionale di Politano. tabellino Napoli (4-3-3): ... Leggi su sportface

lazio_magazine : PAGELLE NM - Napoli-Lazio, i voti di Petrazzuolo: 'Fabian, che gancio!' - apetrazzuolo : PAGELLE NM - Napoli-Lazio, i voti di Petrazzuolo: 'Fabian, che gancio!' - news24_napoli : Milan-Cagliari 3-0, pagelle e tabellino: riscatto Ibrahimovic, super… - LazioChannel : #NAPOLILAZIO 3-1 LE PAGELLE DELLA GARA - #Immobile nella storia - claudioruss : proviamo a dare le pagelle dopo questo #NapoliLazio: José Callejon. Ma anche Piotr Zielinski, Dries Mertens e Loren… -