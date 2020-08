Napoli-Lazio, out Meret per un problema intestinale: convocato Idasiak (Di sabato 1 agosto 2020) Il Napoli ha recentemente comunicato l’ufficiale assenza di Alex Meret, per quanto concerne la sfida casalinga contro la Lazio. Il portiere italiano non sarà disponibile per uno dei big match della trentottesima giornata della Serie A 2019/2020, a causa di un problema intestinale. Per sostituire Meret è stato conseguentemente convocato il giovane estremo difensore polacco Hubert Idasiak. Alex Meret non sarà della gara a causa di un leggero disturbo intestinale. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak pic.twitter.com/DAvtE3UbbI — Official SSC Napoli (@sscNapoli) August 1, 2020 Leggi su sportface

