Milan, Pioli: «Ragazzi fantastici. Ibrahimovic campione in tutto» (Di sabato 1 agosto 2020) Stefano Pioli ha parlato al termine della sfida contro il Cagliari: le dichiarazioni dell’allenatore del Milan Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine della sfida contro il Cagliari. STAGIONE – «I Ragazzi sono stati eccezionali, un girone di ritorno fantastico con ottime prestazioni. Al di là dei risultati positivi è stato importare creare una mentalità, deve essere una base su cui costruire un futuro ancora più soddisfacente. Abbiamo fiducia e convinzione, serve anche la qualità e vuol dire che abbiamo questi valori. Chiudiamo la stagione con soddisfazione. Speravamo di non dover fare i preliminari ma li affronteremo con convinzione. Dobbiamo limare il gap con i ... Leggi su calcionews24

mirkocalemme : La classifica del girone di ritorno di #SerieA evidenzia il lavoro straordinario dell'#Atalanta di #Gasperini, quel… - Gazzetta_it : #Milan, tris anche al #Cagliari. #Pioli vince lo #scudetto del post-#Covid - Gazzetta_it : #Ibra ha deciso: continuerà con il Milan. Decisivo #Pioli, l’ingaggio partirà da 4 milioni - Luissss97 : RT @FraNasato: Pioli in conferenza stampa: 'Il reparto dei centrocampisti non potrà essere composto solo da due titolari, ma da quattro tit… - SimoneFracassi : RT @FraNasato: Pioli in conferenza stampa: 'Il reparto dei centrocampisti non potrà essere composto solo da due titolari, ma da quattro tit… -