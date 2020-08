Migranti positivi in Veneto, Zaia: “Noi in casa per mesi e questi signori già vogliono uscire” (Di sabato 1 agosto 2020) Il maxi focolaio esploso giovedì 30 luglio nel centro di accoglienza per richiedenti asilo dell’ex caserma Serena di Treviso preoccupa il governatore Zaia. Il quadro finale dello screening eseguito dalla task force dell’Usl della Marca dice che sono state contagiate 133 persone: 132 Migranti (su 293) e un solo mediatore culturale (su 22). “Se guardiamo i dati, vediamo che c’è solo un mediatore contagiato. Tutti gli altri operatori, invece, non sono contagiati – specifica il presidente della Regione – deduco che forse questo è accaduto perché magari avevano i dispositivi di protezione e li utilizzavano”. “L’ex caserma Serena e altre che ha il Veneto devono essere dismessi. È ormai certificato che questo sistema di ... Leggi su tpi

matteosalvinimi : Arrivati da Lampedusa e trasferiti a Cori (Latina), i “turisti per sempre” come ringraziamento adesso azzannano anc… - LegaSalvini : Coronavirus, a Treviso scoppia maxi focolaio tra i migranti: 133 positivi alla Serena - fanpage : Nessuno dei #migranti è positivo al #coronavirus - Italia_mia_cara : ?? ?? ?? TORINO... ELETTRICI PD E 5 STELLE...PREPARATEVI!!! QUESTI SO TUTTI MASCHI E VOGLIOSI...LA VACANZA LA VOGLIO… - PiccolaAnima3 : RT @Marzia_M: Trovano un positivo al #Covid in un locale, chiudono il locale. Trovano 134 positivi su 340 #migranti in un centro accoglien… -