Si può entrare a Gaza | il falso che copre i crimini

In un contesto in cui alcune voci insistono che “i giornalisti possono entrare a Gaza”, la realtà racconta un’altra storia. Dal 7 ottobre 2023, l’accesso indipendente è stato sostituito da una censura militare stretta, limitando la libertà di informazione e creando un ambiente di narrazione controllata. La verità, purtroppo, si cela dietro un velo di propaganda, rendendo impossibile un racconto autentico dei fatti.

C’è chi ripete che “i giornalisti possono entrare a Gaza“, come se la verità fosse una libera passeggiata tra le macerie. La realtà, invece, si chiama censura militare. Dal 7 ottobre 2023 nessun giornalista può mettere piede nella Striscia senza essere accompagnato dall’IDF. Nessuna inchiesta autonoma, nessuna voce libera. Solo tour guidati dalla propaganda bellica. La Foreign Press Association – che rappresenta oltre 370 reporter internazionali – ha impugnato il divieto davanti alla Corte Suprema israeliana. Ma la risposta è stata una retorica di “rischi” e “circostanze eccezionali”, mentre le udienze vengono rimandate di mese in mese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

