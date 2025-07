Nuovo presidio sociosanitario in città | ha aperto la ' Farmacia comunale Estense'

Un passo avanti verso una assistenza sanitaria più vicina e di qualità per i cittadini, grazie alla nuova Farmacia Comunale 2 – Estense. Situata in via Bologna 133, questa struttura moderna e accessibile nasce con l’obiettivo di rispondere meglio ai bisogni del quartiere, offrendo servizi innovativi in ambienti più confortevoli. Questa apertura rappresenta un importante miglioramento nel presidio sociosanitario cittadino, rafforzando il legame tra comunità e servizi essenziali.

Una farmacia più vicina ai bisogni del quartiere, con nuovi servizi che trovano casa in spazi moderni e accessibili. Ha aperto mercoledì mattina, in via Bologna 133, la nuova ‘Farmacia Comunale 2 – Estense’, che si presenta con una veste più accogliente e più funzionale. Questo passaggio si. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: farmacia - aperto - comunale - estense

Sanità: farmacia dei servizi, Uap chiede un tavolo aperto e trasparente - La sanità privata italiana si mobilita: Sanit224, la farmacia dei servizi UAP, chiede un tavolo aperto e trasparente per affrontare le sfide del settore.

Una farmacia più vicina ai bisogni del quartiere, con nuovi servizi ospitati in spazi moderni e accessibili. Ha aperto in via Bologna 133, la nuova “Farmacia Comunale 2 – Estense”, che si presenta ora con una veste più accogliente e più funzionale. Leggi su htt Vai su Facebook

Nuovo presidio sociosanitario in città: ha aperto la 'Farmacia comunale Estense'; Un nuovo presidio sociosanitario per via Bologna: ha aperto la nuova Farmacia Comunale 2; Società partecipate. Bilanci positivi e una nuova farmacia in arrivo.

Un nuovo presidio sociosanitario per via Bologna: ha aperto la nuova Farmacia Comunale 2 - Dove sei: Homepage > Lista notizie > Un nuovo presidio sociosanitario per via Bologna: ha aperto la nuova Farmacia Comunale 2 ... Come scrive cronacacomune.it

FARMACIE COMUNALI, COOP ESTENSE ‘SALVA’ MUZZARELLI - Si è chiusa oggi la seconda asta per le azioni messe in vendita dal Comune. Secondo tvqui.it