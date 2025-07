Dopo il percorso di cure paziente dona all' ospedale un ecografo di ultima generazione

Un gesto di grande generosità e speranza illumina il cammino della salute a Cento. Dopo aver attraversato un percorso di cura, la signora Paola Corvini ha deciso di restituire alla comunità donando un ecografo di ultima generazione al Servizio di Senologia dell’ospedale Santissima Annunziata. Un atto che rafforza il nostro impegno nel fornire cure all’avanguardia e sostegno ai pazienti. La solidarietà si trasforma in progresso, facendo la differenza per tanti.

Un importante gesto di riconoscenza e solidarietà ha arricchito il Servizio di Senologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Cento. La signora Paola Corvini, seguita nel proprio percorso di cura presso la struttura, ha donato un ecografo di ultima generazione, del valore di 47.250 euro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: percorso - ospedale - ecografo - ultima

TRE NUOVI ECOGRAFI PER LA SANITÀ LIGURE Un ecografo di ultima generazione all’ospedale Sant’Andrea della Spezia, altri due al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure: grazie all’impegno dell’associazione Amici del Rene e della Fondazio Vai su Facebook

Dopo il percorso di cure, paziente dona all'ospedale un ecografo di ultima generazione; Un nuovo ecografo donato alla Senologia dell’ospedale di Cento; Mille Miglia Charity.

Ospedale. Alla Cardiologia donato un ecografo portatile di ultima ... - MSN - Manzoni di Lecco ha ricevuto in donazione dall’azienda farmaceutica Pfizer un ecografo portatile Esaote di ultima ... msn.com scrive

Un ecografo in dono per l’ospedale - Il Resto del Carlino - Un ecografo di ultima generazione al taglio del nastro per l’ospedale Santa Maria della Pietà di Camerino. Secondo ilrestodelcarlino.it