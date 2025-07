Calciomercato tutte le notizie di mercoledì 9 luglio

Tutte le emozioni del calciomercato sono qui, in tempo reale, per tenerti aggiornato sulle trattative più calde del giorno. Dai grandi club di Serie A alle stelle internazionali, ogni novità, rumor e pettegolezzo prende vita su Calciomercato.it, il punto di riferimento per gli appassionati. Rimani con noi: ecco cosa sta succedendo nel mondo del calcio in questa giornata del 9 luglio!

In tempo reale, gli aggiornamenti sugli ultimi affari che coinvolgono i grandi club di Serie A e quelli all’estero Su Calciomercato.it, come ogni giorno, seguiremo tutte le ultime notizie su rumours e trattative su Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan, gli altri club del nostro campionato e gli aggiornamenti più importanti all’estero. DIRETTA LIVE – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La Juventus, con Osimhen che si allontana, spinge sempre più per Jadon Sancho. Mentre il Napoli campione d’Italia può ottenere la cessione desiderata del nigeriano al Galatasaray e le risorse per un mercato di alto livello. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 9 luglio

In questa notizia si parla di: calciomercato - tutte - notizie - mercoledì

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Benvenuti nell'aggiornamento live delle ultime notizie sul calciomercato! Seguite con noi le novità del giorno, in tempo reale dalla redazione di Calcio News24.

Buonanotte con le principali notizie di calciomercato di mercoledì 2 luglio Vai su Facebook

Buonanotte con le principali notizie di calciomercato di mercoledì 2 luglio Vai su X

Calciomercato LIVE: tutte le notizie di mercoledì 9 luglio; Calciomercato Napoli, tutte le notizie più importanti di mercoledì 25 giugno; Recuperi Serie A, le 4 gare si giocano tutte mercoledì: è ufficiale. I dettagli e l'orario scelto.