Invio di armi all’Ucraina le destre e il Pd si spaccano all’Europarlamento sui missili Taurus

L'invio di missili Taurus all'Ucraina diventa ancora una volta il banco di prova delle divisioni politiche italiane all’Europarlamento. Mentre le fazioni si scontrano su questa delicata questione, lo scenario politico si stratifica tra approvazioni e opposizioni, rivelando un Paese sempre più spaccato sulle questioni di politica estera. In questo contesto, le differenze tra destre e centrosinistra si fanno sentire più che mai, lasciando emergere le conseguenze di un dibattito acceso e controverso.

Ormai non fa neanche più notizia. Ancora una volta le coalizioni e i partiti italiani si dividono all’ Europarlamento. E lo fanno, tanto per cambiare, sulla fornitura di missili Taurus all’Ucraina. A Strasburgo è stato votato un emendamento presentato da Ecr: l’approvazione è arrivata con 427 voti a favore, 181 contrari e 54 astenuti. Il testo chiede la “fornitura immediata in quantità significative di missili Taurus”. Invio di missili Taurus all’Ucraina, destre e Pd si spaccano all’Europarlamento. A votare a favore sono stati Forza Italia e Fratelli d’Italia, con la Lega che ha invece spaccato la maggioranza con il suo voto contrario. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it