Mercato Milan all’assalto per Doué nuova offerta in arrivo per il terzino

Il mercato del Milan si infiamma con una nuova offensiva per rinforzare la fascia destra: i rossoneri sono pronti a fare un altro importante passo avanti, puntando tutto su Guela Doué dello Strasburgo. Dopo aver già mostrato interesse, il club milanese non molla e prepara una proposta allettante per assicurarsi il talentuoso terzino francese. Resta da scoprire se questa sarà la volta buona per il colpo decisivo.

Il Milan prosegue con determinazione la sua ricerca di un terzino destro: assalto rossonero a Guela Doué dello Strasburgo.

Prima pagina Tuttosport: caos Milan, Sarri in pole. Assalto City per Reijnders - Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, venerdì 16 maggio 2025, si accende il caos in casa Milan, con Sarri in pole position per la panchina e un assalto del City per Reijnders.

Il #Milan ha scelto il suo terzino destro: si tratta di Guéla #Doué, fratello di Désiré del PSG. I rossoneri hanno presentato un’offerta ufficiale da 15 milioni di euro allo #Strasburgo, che ne chiede 20. A 17/18 + bonus si può chiudere. Sul giocatore c'è anche il # Vai su Facebook

Al Hilal, nuovo assalto a Theo Hernandez: contatti in corso con il Milan, sullo sfondo resta Angelino; Juve: lo United offre Rashford, Danilo dice sì al Napoli. Milan, assalto a Mosquera; Kyle Walker è del Milan: i dettagli, chi parte in difesa e chi arriva in attacco.