Calciomercatocom – Roma l’ultima idea per la difesa è Mavropanos del West Ham

I tifosi della Roma sono in trepidante attesa: il club sta puntando tutto su Mavropanos, il robusto difensore greco del West Ham, per rafforzare la linea difensiva di Gasperini. Con le trattative in pieno fermento, potrebbe essere questa l’ultima carta vincente per consolidare la difesa giallorossa e affrontare con sicurezza la prossima stagione. Resta sintonizzato per scoprire se questa operazione si trasformerà in realtà concreta.

2025-07-09 21:52:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: I giallorossi sono interessati a Mavropanos, centrale greco di proprietĂ del West Ham. Può essere lui il rinforzo per la difesa di Gasperini La Roma continua nella sua ricerca di un difensore per rinforzare la rosa di Gian Piero Gasperini. L’ultimo nome sulla lista dei giallorossi è quello di Kostantinos Mavropanos, centrale classe 1997 di proprietĂ del West Ham. Secondo Gianluca Di Marzio, i giallorossi starebbero lavorando alla pista che porta al difensore greco che, in carriera, ha giocato anche con Arsenal e Stoccarda. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: west - mavropanos - calciomercato - roma

Roma, piace Mavropanos del West Ham per la difesa. Calciomercato news; Roma, l'ultima idea per la difesa è Mavropanos del West Ham; Roma, si lavora per Mavropanos del West Ham.

Calciomercato, la Roma valuta Mavropanos del West Ham: le ultime - Il nuovo nome per la difesa giallorossa è quello del centrale degli inglesi. Si legge su ilromanista.eu

Mercato Roma, per la difesa si guarda in Premier: piace Mavropanos del West Ham - Il difensore degli Hammers si aggiunge così alla lista dei possibili rinforzi per il pacchetto arretrato giallorosso. msn.com scrive