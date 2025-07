Ferrero a un passo dall’acquisto di Kellogg la rivelazione del Wall Street Journal | Accordo da 3 miliardi di dollari

Ferrero si avvicina a un maxi accordo da 3 miliardi di dollari per acquistare WK Kellogg, il colosso dei cereali per la colazione noto per icone come Froot Loops e Frosted Flakes. Secondo il Wall Street Journal, l'intesa potrebbe essere finalizzata già questa settimana, segnando un passo strategico importante per il gruppo dolciario italiano. Un'operazione che potrebbe ridefinire il panorama alimentare globale e aprire nuove opportunità di crescita.

Ferrero starebbe per concludere un accordo da circa 3 miliardi di dollari per l’acquisizione del conglomerato di cereali per la colazione WK Kellogg KLG. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier. Il noto gruppo dolciario italiano potrebbe finalizzare l’operazione per l’iconica marca americana già questa settimana, come riporta il quotidiano Usa. WK Kellogg è l’azienda dietro Froot Loops, Frosted Flakes, Rice Krispies e una varietà di altri cereali. Oggi ha un valore di mercato di circa 1,5 miliardi di dollari e un debito di oltre 500 milioni di dollari. Kellogg e Ferrero. 🔗 Leggi su Open.online

