Condizionatori | CO2 e bollette alle stelle

L’estate torrida e i costi energetici alle stelle stanno trasformando il comfort in una sfida quotidiana. La “cooling poverty” emerge come un nuovo fronte di povertà energetica, dove il prezzo della refrigerazione rischia di diventare insostenibile per molte famiglie. È il momento di riflettere su soluzioni sostenibili eque, per garantire frescura senza compromettere il portafoglio o l’ambiente.

L'estate, scossa da continue ondate di calore, è ormai il tempo della cooling poverty, un'idea che declina il concetto di povertà energetica a partire dalla spesa per alimentare i condizionatori.

