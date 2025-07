Si avvicina l’intesa sui dazi ma per l’Ue saranno oltre il 10%

Si avvicina l’atteso accordo sui dazi tra UE e Stati Uniti, con un possibile compromesso entro agosto. Donald Trump, nonostante le pressanti richieste di nuove tariffe, sembra per ora mantenere un atteggiamento più morbido nei confronti dell’Europa. La trattativa prosegue, alimentando un “cauto ottimismo” che, sebbene non prometta risultati sostanziali, rappresenta un passo importante verso la stabilità commerciale globale.

Donald Trump continua a inviare lettere per imporre nuovi dazi ma, almeno per il momento, risparmia l’Ue. La trattativa tra Bruxelles e Washington prosegue e alla fine un accordo entro il primo agosto sembra probabile. Anche se non sarà, probabilmente, molto vantaggioso per l’Unione europea. Per ora, comunque, è un portavoce della Commissione a confermare che Bruxelles non si aspetta di ricevere una lettera da Trump. Il “cauto ottimismo” su un accordo nei prossimi giorni di cui parla il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, viene condiviso anche dai mercati: con le trattative che proseguono, le Borse europee hanno chiuse in netto rialzo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Si avvicina l’intesa sui dazi, ma per l’Ue saranno oltre il 10%

In questa notizia si parla di: dazi - avvicina - intesa - saranno

I mercati provano ad allentare le tensioni legate alle trattative sui dazi: si avvicina la scadenza del 9 luglio che, stando alle ultime dichiarazioni, non sarà rinviata. A questa si sommano la nuova legge di bilancio USA, con un significativo aumento del debito pu Vai su X

TRUMP, DA NETANYAHU AI DAZI, QUANTI GRATTACAPI - Settimana intensa per Donald Trump. Oggi l’incontro con Netanyahu per parlare di Gaza e Iran. Sale... Vai su Facebook

Borse chiusura 9 luglio: l’Europa corre sperando nell’intesa sui dazi. A Milano banche super. N...; Dazi, UE: “Lavoriamo a un’intesa con gli USA nei prossimi giorni”; Dazi Usa, la scadenza slitta al 1° agosto.

Dazi in arrivo tra USA e UE: intesa ancora lontana, ma le trattative si muovono - Le trattative sui dazi Usa Ue proseguono tra tensioni e spiragli di dialogo. Riporta notizie.it

Dazi, niente intesa con l’Ue. Trump rinvia e minaccia: “Tariffe dal primo agosto” - L’intesa di massima per un accordo commerciale tra gli Stati Uniti e l’Unione europea ancora non c’è, ma ci sono tre settimane di tempo in più per negoziare, anche se la Commissione spera ancora di po ... Come scrive informazione.it