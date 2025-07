Democrazia alla Zelensky: un nome che suscita dibattiti e interrogativi. È davvero il difensore dei valori europei o il volto di una strategia più complessa? Personalmente, ho forti dubbi. Lisa Bonora, con il suo sguardo critico, ci invita a riflettere su azioni che sembrano lontane dai principi democratici, sollevando la domanda: fino a che punto possiamo fidarci delle facciate ufficiali? La questione merita una analisi approfondita.

Dicono che Zelensky sia un democratico e difenda la democrazia europea. Ma sarà vero? Personalmente ho forti dubbi. Lisa Bonora Via email Gentile lettrice, sì, un fior di democratico. Le propongo un elenco, molto parziale, delle opere “benefiche” di Zelensky. Ha sciolto gli 11 partiti d’opposizione (roba da Nord Corea o Arabia Saudita). Ha sciolto la Chiesa Ortodossa, imprigionato parte del clero, sequestrato conventi e seminari. Ha fondato una nuova Chiesa i cui vertici vengono nominati da lui stesso (neanche in Cina). Ha fatto bruciare in piazza tutti i classici della letteratura russa (non accadeva dal medioevo). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it