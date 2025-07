Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 10 luglio 2025

Se sei un tifoso nerazzurro, non puoi perderti le ultime novità sul calciomercato dell'Inter! Dalla ricerca di nuovi talenti alle trattative più calde, ti aggiorniamo quotidianamente con tutte le indiscrezioni e gli sviluppi più recenti. Resta con noi per seguire passo dopo passo tutte le mosse della tua squadra del cuore in questa emozionante sessione di mercato. CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA. L’Inter continua a sondare con interesse il…

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro. CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA. L’Inter continua a sondare con interesse il nome di Giovanni Leoni per la sua difesa, ma l’ingaggio del giovane italiano passa necessariamente da una cessione nel reparto arretrato. A centrocampo, i nerazzurri si allontanano dalla pista legata a Richard Rios del Palmeiras, con la Roma che fa sul serio per aggiudicarselo in estate. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 10 luglio 2025

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - tutte - novità

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

CALCIOMERCATO, INTER U23, CAMPAGNA ABBONAMENTI 25/26: tutte le novità PARTECIPA ALLA DIRETTA ? https://youtube.com/watch?v=TP6i9XzkWt0… Vai su X

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate all’8 luglio 2025 Vai su Facebook

Calciomercato: tutte le novità di Juve, Inter, Milan, Napoli. Romane in corsa per le cessioni con Sarri gi...; Calciomercato: tutte le novità di Juve, Inter, Milan, Napoli. Romane in corsa per le cessioni con Sarri già infuriato; Calciomercato Inter: ultime di mercato e news ultim'ora.