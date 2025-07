Hamas pronta a liberare 10 ostaggi in cambio dello stop alla guerra | Netanyahu | Buone probabilità di una tregua ma nessun accordo a ogni costo

Le tensioni in Medio Oriente si intensificano: Hamas sarebbe pronta a liberare 10 ostaggi in cambio di un cessate il fuoco, mentre Netanyahu valuta questa opportunità con cautela. Le chance di una tregua sembrano aumentare, ma senza un accordo a ogni costo. Trump scommette su "buonissime possibilità" di raggiungere l’intesa già questa settimana o la prossima, alimentando speranze e incognite in questa delicata crisi internazionale.

