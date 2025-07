Povertà in Italia è ereditaria | i figli di genitori meno agiati hanno più possibilità di trovare l’ascensore sociale bloccato

In Italia, la povertà si trasmette di generazione in generazione con una forza difficile da contrastare. Secondo uno studio dell’Università di Oxford analizzato da Lorenzo Ruffino, i figli di genitori meno abbienti trovano più arduo salire l’ascensore sociale. La realtà è che nascere poveri spesso limita le opportunità di progresso, rendendo il sogno di una vita migliore un obiettivo ancora più sfidante. È ora di cambiare questa triste tendenza.

Secondo un’analisi dettagliata condotta da Lorenzo Ruffino sui dati di uno studio dell’ Università di Oxford, pubblicato su Research in Social Stratification and Mobility, l’Italia è tra i Paesi europei in cui la povertà si eredita con maggiore intensità. A chi nasce povero in Italia non basta l’impegno, non bastano gli studi, e spesso nemmeno un lavoro: ha il 15% di probabilità in più di restare in condizioni di povertà da adulto rispetto a chi cresce in una famiglia agiata. È uno dei dati peggiori in Europa, superiore persino a Paesi dell’Est come la Polonia o la Slovenia. L’ascensore sociale è rotto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it