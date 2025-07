pressing usa su israele per la tregua ma netanyahu non sente ragioni

Le pressioni degli Stati Uniti su Israele affinché accetti una tregua a Gaza si intensificano, ma Netanyahu sembra irremovibile. Anche nel quinto round di negoziati a Doha, mediati da Qatar ed Egitto, il risultato è stato un fallimento, alimentando l’impasse in un conflitto che continua a infuriare. I dialoghi, seppur serrati, non hanno portato a progressi concreti, lasciando incertezza sul futuro di un cessate il fuoco tanto atteso.

Come da copione, anche il quinto round negoziale a Doha, in Qatar, per trattare il cessate il fuoco a Gaza tra Hamas e Israele si è concluso con un nulla di fatto. A darne notizia è l'agenzia di stampa saudita Asharq News, secondo cui i dialoghi indiretti, mediati dai diplomatici del Qatar e dell'Egitto, proseguono serrati ma senza progressi significativi. Anzi, secondo una fonte palestinese che sta prendendo parte alle trattative per giungere al cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e alla liberazione degli ostaggi, la situazione è di "stallo totale" a causa del team negoziale israeliano, che si "limita ad ascoltare anziché negoziare", per poi dilungarsi in inutili consultazioni su "ogni questione con i funzionari in Israele".