Berlusconi Jr. corregge e ridimensiona Tajani.

Pier Silvio Berlusconi sorprende e corregge le ambizioni di Tajani, lanciando un messaggio chiaro e deciso sulla leadership di Forza Italia. Mentre Tajani si trova a dover rivedere le sue posizioni, il figlio di Silvio Berlusconi mantiene aperta la porta a un possibile futuro politico, lasciando intendere che i giochi nel centrodestra sono ancora tutt’altro che conclusi. La politica italiana si prepara a un nuovo capitolo, e tutto può succedere...

Pier Silvio Berlusconi non esclude una sua discesa in campo, detta l’agenda di Forza Italia e soprattutto richiama all’ordine il leader del partito Antonio Tajani, che è ancora una volta è costretto a un doppio carpiato e a ritornare indietro sui suoi passi. “Oggi non ho nessuna intenzione e non penso alla politica, ma guardando al futuro non escludo – come non escludo tante altre cose – che a un certo punto possa dire: sai che c’è, una sfida completamente nuova, perchĂ© no?”, dice Pier Silvio. E ribadisce il suo endorsement all’esecutivo Meloni. “Al di lĂ della destra o della sinistra, penso che il nostro governo sia uno dei migliori d’Europa per non dire oltre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it