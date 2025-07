Fiamma olimpica il canottiere Luca Rambaldi sarà il terzo tedoforo a Ferrara

Ferrara si prepara a vivere un momento indimenticabile: l’arrivo della Fiamma olimpica, simbolo di unità e speranza. Tra i protagonisti di questa straordinaria manifestazione, spicca il canottiere Luca Rambaldi, argento olimpico a Parigi 2024, che diventa il terzo tedoforo della città. Un'onore che consacra il suo ruolo di esempio e ispirazione per tutta la comunità ferrarese, rafforzando il legame tra sport, passione e storia locale.

C'è un altro campione dello sport del territorio destinato a essere nella batteria dei tedofori, in occasione dell'arrivo della Fiamma olimpica a Ferrara. Sarà infatti l'argento olimpico di Parigi 2024, Luca Rambaldi, il terzo tedoforo ferrarese che si affiancherà agli altri atleti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

