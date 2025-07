Il ‘dottor robot’ opera da solo primo intervento senza aiuto umano

Un passo rivoluzionario nel mondo della medicina: il ‘dottor robot’ ha eseguito con successo il primo intervento chirurgico autonomo, senza l’assistenza di un operatore umano. Addestrato su video e capace di adattarsi in tempo reale, questo innovativo sistema apre la strada a una nuova era di precisione e autonomia nelle procedure mediche. Un progresso che potrebbe cambiare per sempre il futuro della chirurgia, migliorando sicurezza e efficienza…

(Adnkronos) – Imperturbabile come un medico esperto. Un robot ha eseguito il primo intervento chirurgico senza l'aiuto umano. Addestrato con video di operazioni, ha portato a termine in modo autonomo la complessa procedura di rimozione della cistifellea operando per la prima volta su un paziente reale e, durante l'intervento, ha risposto e imparato dai comandi.

