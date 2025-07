Il cambiamento climatico triplica le vittime del caldo

Il cambiamento climatico sta trasformando il nostro pianeta, con conseguenze drammatiche e imprevedibili. Secondo gli studi dell’Imperial College di Londra, l’ondata di calore tra giugno e luglio ha triplicato le vittime legate al caldo, evidenziando un allarme urgente. È il momento di agire e invertire questa tendenza prima che il nostro stesso benessere venga sacrificato all’altare del riscaldamento globale.

Emergenza caldo: "il cambiamento climatico triplica i morti dovuti alle ondate di calore". Lo afferma uno studio coordinato dall'Imperial College di Londra e dalla London School of Hygiene & Tropical. A Milano 317 decessi in più in 10 giorni.

Fa caldo. Ma non è normale. Secondo un nuovo studio dell'Imperial College London e della London School of Hygiene & Tropical Medicine, l'ondata di calore di fine giugno intensifica dal cambiamento climatico ha provocato in Europa almeno 1.500 deces

