Fiction Mediaset 2025 2026 | le nuove serie tv le conferme e le fiction cancellate

Preparati a scoprire le novità e le sorprese che la stagione 2025-2026 delle fiction Mediaset riserva: tra conferme, ritorni attesi e alcune assenze clamorose, il palinsesto si delinea come un mix irresistibile di emozioni, azione e romanticismo. La rete si riconferma protagonista con storie coinvolgenti e personaggi indimenticabili, pronti a catturare il pubblico di Canale 5. Ecco tutto quello che devi sapere sulle fiction Mediaset di questa nuova stagione.

Le Fiction Mediaset puntano ancora su dramma, romanticismo, azione e ironia, con un mix di storie familiari, investigazioni e personaggi forti. La stagione 2025–2026 delle serie Mediase si preannuncia ricca di novità, grandi ritorni e volti amati dal pubblico. Ecco un assaggio di ciò che vedremo su Canale 5. La lista completa delle Fiction Mediaset 2025 2026. I ritorni, le conferme e i grandi esclusi Fiction Mediaset 2025 2026 su Canale 5: le novità. Alex Bravo – Poliziotto a modo suo: Marco Bocci interpreta un investigatore anticonvenzionale, ironico e affascinante.. Una nuova vita: Anna Valle è una madre accusata ingiustamente di omicidio, pronta a dimostrare la sua innocenza. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Fiction Mediaset 2025 2026: le nuove serie tv, le conferme e le fiction cancellate

In questa notizia si parla di: fiction - mediaset - serie - conferme

Mediaset sorprende con “Doppio Gioco”: Mastronardi e Tortora di nuovo insieme in una fiction mozzafiato - Mediaset sorprende con "Doppio Gioco", una nuova fiction che riporta insieme Alessandra Mastronardi e Max Tortora, attori già amati per il loro affiatamento in "I Cesaroni".

Un saluto dal set di #ColpaDeiSensi #SimonaIzzo #RickyTognazzi #MarinaPerzy ©? REPOST IG @simonettaizzo ? #CompagniaLeoneCinematografica #FictionMediaset https://www.instagram.com/p/DLlVPlYN1DK/?igsh=YjFsc3p3ZnpidTB0 Vai su Facebook

Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) Vai su X

Le fiction di Canale 5 dell’autunno 2025 e dei primi mesi del 2026; Mediaset, la nuova stagione 2025/2026: Simona Ventura al Grande Fratello, Gianluigi Nuzzi sostituisce Merlino; Mediaset, addio choc a una fiction amatissima: arriva la conferma da uno dei protagonisti. Cosa sappiamo.

Mediaset 2025-2026, i palinsesti delle fiction: tutti i titoli, da I Cesaroni a Erica con Incontrada - Fra i titoli in programma anche Alex Bravo Poliziotto a modo suo, serie poliziesca con Marco Bocci. Come scrive maridacaterini.it

Le fiction di Canale 5 dell’autunno 2025 e dei primi mesi del 2026 - Nei prossimi mesi ci aspettano grandi fiction Mediaset su Canale 5, tra storie inedite e gradite conferme. sorrisi.com scrive