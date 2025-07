Un decreto Infrastrutture vergognoso Concentra i poteri e toglie i diritti Parla il capogruppo M5S in commissione Trasporti alla Camera Iaria

Il decreto infrastrutture, un provvedimento che solleva polemiche, concentra poteri e restringe i diritti dei cittadini, minacciando la trasparenza e la partecipazione democratica. Il capogruppo M5S in commissione Trasporti alla Camera denuncia un’istituzione di un sistema blindato dall’ennesimo voto di fiducia, lasciando pochi spazi di confronto su questioni cruciali come l’ambiente, le infrastrutture e i diritti dei cittadini. È il momento di fare luce su ciò che davvero si nasconde dietro questa legge...

Il decreto Infrastrutture si avvia rapido alla sua approvazione alla Camera blindato dall’ennesimo voto di fiducia. C’è il rinvio del blocco dei diesel Euro 5 che sarebbe scattato ad ottobre e alcune norme che facilitano il ricorso agli appalti del Ponte sullo Stretto. E poi misure sulle spiagge e sui balneari, interventi su strade e ferrovie e il censimento degli autovelox che si pone come obiettivo quello di controllare il territorio evitando l’uso da parte dei comuni per fare cassa. Saltano, grazie alle proteste delle opposizioni, alcune norme molto discusse. La maggioranza ha ritirato l’emendamento che aumentava i pedaggi per finanziare l’Anas, e non è mai arrivato un emendamento che sulle spese della difesa aggirava il controllo della Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Un decreto Infrastrutture vergognoso. Concentra i poteri e toglie i diritti”. Parla il capogruppo M5S in commissione Trasporti alla Camera, Iaria

