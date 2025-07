Bibbiano abbracci e pianti in aula dopo la sentenza | I servizi sociali distrutti per niente

Un fiume in piena di emozioni. L’aula, strapiena fin dall’alba, si è tinta di lacrime e abbracci, testimoni di un lungo percorso fatto di dolore, speranza e giustizia. Dopo sei anni di battaglie e attese, il verdetto finale chiude un capitolo doloroso, lasciando dietro di sé un segno indelebile nei servizi sociali e nella coscienza collettiva. L’emozione diventa palpabile: ora, il futuro può finalmente aprirsi a nuove possibilità.

Reggio Emilia, 10 luglio 2025 – U n’aula gremita dalla mattina per il caso Bibbiano e affidi illeciti. Grande attesa, ma ormai era l’ultimo tratto: sei ore, ma alle spalle ci sono sei anni con il nome iscritto nel fascicolo penale e il processo durato gli ultimi tre. Quando il collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini legge il verdetto in poco più di otto minuti, l’emozione diventa travolgente quasi per tutti gli imputati; per molti è un sollievo. Esplodono abbracci e lacrime. “Sono caduti i falsi nelle relazioni e le lesioni”, ovvero l’accusa di aver indotto disturbi nei bambini attraverso la psicoterapia: così hanno detto gli avvocati Oliviero Mazza e Rossella Ognibene, difensori della principale imputata Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali (per lei 2 anni, pena sospesa). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bibbiano, abbracci e pianti in aula dopo la sentenza: “I servizi sociali distrutti per niente”

In questa notizia si parla di: bibbiano - aula - abbracci - pianti

Bibbiano, abbracci e pianti in aula dopo la sentenza: “I servizi sociali distrutti per niente”.

Caso Bibbiano, la montagna partorisce un topolino: solo tre condanne e il castello dell’accusa crolla in aula · LaC News24 - È attesa intorno alle 17. Secondo informazione.it

Bibbiano, via al processo: nessuno dei 17 imputati in aula. Aidif ... - REGGIO EMILIA Nessuno dei diciassette imputati si è presentato in aula, alla prima udienza del processo per i falsi affidi di Bibbiano, che ha preso il via oggi in Corte d'Assise a Reggio Emilia. Da bologna.repubblica.it